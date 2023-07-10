На выставке ИННОПРОМ состоится подписание протокола об установлении дружеских отношений между китайским городом Ордос и Екатеринбургом

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и заместитель генерального директора по правовым ...16.11.2022 Главы Екатеринбурга и Тюмени заключили соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на форуме «Города России 2030»
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. В ходе VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и ...06.07.2022 Между Екатеринбургом и Минском подписано соглашение об установлении побратимских отношений
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В ходе международной выставки «Иннопром-2022» на стенде Свердловской области между ...26.04.2022 Власти Екатеринбурга планируют подписать соглашение о сотрудничестве с Бухарой
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Власти Екатеринбурга планируют подписать соглашение о сотрудничестве с Бухарой ...08.07.2014 На стенде Екатеринбурга в рамках выставки «Иннопром-2014» пройдет порядка 30 мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2014. Порядка 30 мероприятий состоится на стенде Екатеринбурга в рамках международной ...