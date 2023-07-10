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Вчера, 13:43

На выставке ИННОПРОМ состоится подписание протокола об установлении дружеских отношений между китайским городом Ордос и Екатеринбургом

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. В Екатеринбурге в рамках выставки ИННОПРОМ 8 июля состоится подписание протокола о намерении установить дружественные отношения между городами Ордос (КНР) и Екатеринбургом. Протокол подпишут глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Ордоса Ду Хуэйлян, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также состоится подписание плана мероприятий на 2024-2025 годы по реализации соглашения между МО «город Екатеринбург» и МО «Челябинский городской округ с внутригородским делением» о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. План подпишут глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Челябинска Наталья Котова.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве между администрацией города Екатеринбурга и АО «Концерн «Уралвагонзавод» подписали глава города Алексей Орлов и генеральный директор компании Александр Потапов. Стороны планируют создание в муниципалитете необходимой транспортной инфраструктуры для экономического развития города, в частности условий для использования электрического автомобильного транспорта.

«Удивительно наблюдать, как быстро шагает прогресс. Уверен, в этом году на ИННОПРОМЕ будут заключены соглашения, которые дадут еще больший импульс развитию не только нашего города, но и всего мира», — написал в своем Telegram-канале А. Орлов

Напомним, что деловая программа выставки включает более 100 мероприятий. В них примут участие 46 тыс. человек из 60 регионов России и 46 стран.
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