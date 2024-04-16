Объем выданных банками РФ кредитов физлицам за год вырос на 14,5%

Материалы по теме

Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году

УрБК, Москва, 16.04.2024. Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с ...

За июль российские банки выдали 1,53 трлн рублей розничных кредитов

УрБК, Москва, 08.08.2023. За июль 2023 года российские банки выдали физическим лицам 1,53 трлн руб. кредитов. Это на ...

Сумма выданных физлицам кредитов в РФ за месяц выросла на 35%

УрБК, Москва, 07.04.2023. В России в марте этого года физическим лицам выдали кредитов на сумму более 1,34 трлн руб. ...

Объем выданных кредитов населению в РФ в январе 2022 года вырос на 22,7%

УрБК, Москва, 08.02.2022. В январе 2022 года банки выдали населению 0,9 трлн руб. кредитов, что стало очередным ...

По итогам I квартала 2013 года объем выданных кредитов банками вырос на 2,6%

УрБК, Москва, 11.04.2013. ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов на 1 апреля 2013 года. ...