Объем выданных банками РФ кредитов физлицам за год вырос на 14,5%

УрБК, Москва, 16.04.2024. Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с ...08.08.2023 За июль российские банки выдали 1,53 трлн рублей розничных кредитов
УрБК, Москва, 08.08.2023. За июль 2023 года российские банки выдали физическим лицам 1,53 трлн руб. кредитов. Это на ...07.04.2023 Сумма выданных физлицам кредитов в РФ за месяц выросла на 35%
УрБК, Москва, 07.04.2023. В России в марте этого года физическим лицам выдали кредитов на сумму более 1,34 трлн руб. ...08.02.2022 Объем выданных кредитов населению в РФ в январе 2022 года вырос на 22,7%
УрБК, Москва, 08.02.2022. В январе 2022 года банки выдали населению 0,9 трлн руб. кредитов, что стало очередным ...11.04.2013 По итогам I квартала 2013 года объем выданных кредитов банками вырос на 2,6%
УрБК, Москва, 11.04.2013. ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов на 1 апреля 2013 года. ...