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Вчера, 13:21

Объем выданных банками РФ кредитов физлицам за год вырос на 14,5%

УрБК, Москва, 08.07.2024. В России объем кредитов, выданных банками в июне 2024 года физлицам, составил 1,673 трлн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 13,7%, за год — на 14,5%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительную оценку Frank RG.

Также июньский результат стал максимальным с октября прошлого года. В то же время по итогам января-июня этого года рост выдачи составил всего 4,2%, а объем немногим превысил 7,62 трлн руб., что может обуславливаться как высокой базой, так и действиями ЦБ по «охлаждению» рынка.

Отмечается, что в отдельные предыдущие года рынок потребкредитов показывал более уверенную динамику: в I полугодии 2019 года выдачи выросли на 11%, 2021 года — на 61%, в 2023 года — на 81%.

Согласно предварительным данным Frank RG, основной прирост в июне этого года был обеспечен ипотекой. Так, в отчетный период банки выдали 176,6 тыс. ипотечных кредитов на 77,2 млрд руб., показав максимальный рост в этом году (22,7%). В итоге доля этих кредитов общем объеме достигла 47%, в то время как в предыдущие месяцы года она составляла чуть больше трети выдачи.

По мнению экспертов Frank RG, ажиотаж на рынке ипотечного кредитования может быть связан с окончанием действия льготных программ. «На фоне повышенного спроса, цены на недвижимость также показали рост, что и показывает максимальный размер среднего выданного кредита», — поясняют они. Средний размер по итогам июня увеличился на 4%, до 4,4 млн руб., что стало рекордным значением за все время наблюдений.
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