Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 120,5 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. По состоянию на 1 июля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 120 тыс. 594 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,6%, за месяц — на 1,1%.