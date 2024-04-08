УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 1 млн свердловчан. В список победителей вошли 55 общественных пространств региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала. В пятерку лидеров среди муниципальных образований Свердловской области по количеству жителей, принявших участие в голосовании от общего числа граждан, имеющих возможность участвовать в проекте, вошли Волчанский городской округ и городские округа Верхний Тагил, Красноуфимск, Среднеуральск и Верхняя Тура. Лидером по количеству граждан, проголосовавших за объекты благоустройства, стал Екатеринбург. Здесь свое мнение высказали около 300 тыс. человек. В числе победителей проекта — Парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге, Парк детства «Лукоморье» в Верхнем Тагиле, Площадь Победы в Реже, Парк «Левобережье» в Арамиле и другие территории. «После утверждения итогового списка объектов начинается следующий этап работы — подготовка необходимой документации, составление смет и выход на конкурсные процедуры. Перед муниципальными образованиями стоит задача завершить подготовительный этап до конца года, чтобы в начале следующего уже определиться с подрядчиками и начать работы. Сейчас у нас активно идет благоустройство объектов-победителей 2023 года», — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. Напомним, что рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году проходило с 15 марта по 30 апреля. На выбор жителям были представлены 168 общественных пространств в 55 муниципалитетах.

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