Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 1 млн свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для ...18.03.2024 В Свердловской области за три дня за объекты благоустройства проголосовали более 200 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Свердловской области за три дня более 201 тыс. жителей региона приняли участие в ...06.06.2023 В Екатеринбурге по итогам голосования за объекты благоустройства в 2024 году победил летний парк «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках ...22.03.2023 В Свердловской области начали готовиться к голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области началась подготовка к рейтинговому голосованию за объекты ...07.06.2022 Правительство РФ отметило высокую активность жителей Свердловской области при голосовании за объекты благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил высокую активность ...