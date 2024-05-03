Уральская ассоциация туризма предложила запустить «Ласточку» из Екатеринбурга в Магнитогорск

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев посетил с рабочим визитом ...09.12.2022 Михаил Мальцев переизбран президентом Уральской ассоциации туризма
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. Президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ) переизбран Михаил Мальцев. Такое решение ...03.08.2022 Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подписал меморандумы о сотрудничестве с шестью странами на конгрессе в Иране
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2022. Делегация Уральской ассоциации туризма (УАТ) представила Россию на Международном ...27.10.2021 Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев раскритиковал туристическую политику Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что одной из главных ...08.12.2020 Михаила Мальцева избрали президентом Уральской ассоциации туризма
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. Михаил Мальцев был избран президентом Уральской ассоциации туризма (УАТ). Такое решение ...