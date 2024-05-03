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Вчера, 16:21

Уральская ассоциация туризма предложила запустить «Ласточку» из Екатеринбурга в Магнитогорск

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Потенциал туристического направления в Магнитогорск позволит обеспечить целесообразность запуска туда скоростного электропоезда из Екатеринбурга. Об этом заявил УрБК президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Я думаю, мы сможем экономически обосновать и представить правительству Свердловской области проект скоростного железнодорожного сообщения (электропоезд «Ласточка») или даже авиасообщения из Екатеринбурга в Магнитогорск. Инфраструктура и разнообразие этого турпродукта, который предлагает этот город, таковы, что загрузка транспорта туристами будет обеспечена», — отметил М. Мальцев.

Маршрут электропоезда может пролегать через Златоуст и Миасс, предположил собеседник УрБК, так как эти территории также интересны с точки зрения экскурсионного туризма, горнолыжных курортов.
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