Уральская ассоциация туризма предложила запустить «Ласточку» из Екатеринбурга в Магнитогорск

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Потенциал туристического направления в Магнитогорск позволит обеспечить целесообразность запуска туда скоростного электропоезда из Екатеринбурга. Об этом заявил УрБК президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.



«Я думаю, мы сможем экономически обосновать и представить правительству Свердловской области проект скоростного железнодорожного сообщения (электропоезд «Ласточка») или даже авиасообщения из Екатеринбурга в Магнитогорск. Инфраструктура и разнообразие этого турпродукта, который предлагает этот город, таковы, что загрузка транспорта туристами будет обеспечена», — отметил М. Мальцев.



Маршрут электропоезда может пролегать через Златоуст и Миасс, предположил собеседник УрБК, так как эти территории также интересны с точки зрения экскурсионного туризма, горнолыжных курортов.