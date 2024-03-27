Михаил Мальцев о предварительных итогах летнего туристического сезона 2024 года

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма

В начале летнего сезона многие зарубежные направления (Турция, Египет, страны Азии) находятся в некоторой стагнации. Количество выезжающих туда российских туристов не увеличивается и, возможно, даже несколько сокращается. Причинами этой тенденции, на мой взгляд, стали международная обстановка и экономическая ситуация. Покупательная активность россиян снизилась, и туроператоры, анализируя спрос, не рискуют создавать амбициозные проекты и осваивать новые направления.Конечно, говорить о спаде не приходится: загрузка этих направлений вполне удовлетворительная. Однако, например, если на курортах Турции в 2023 году доминировали предложения от отелей 5* (сегмент трех- и четырехзвездочных отелей ушел на внутрироссийский туристический рынок), а билеты на авиарейсы туристы покупали по хорошей стоимости, то сейчас, чтобы загрузить авиарейсы полностью, курорты предлагают весь спектр предложений: отели 3*, 4* и 5*. Также отдельные туроператоры регулярно публикуют спецпредложения (скидки и другое).Египет, хоть и является более экономичным направлением, летом спросом не пользуется из-за сильной жары. Но и там чувствуется определенная стагнация. Я полагаю, что в течение всего июля туроператоры будут предлагать скидки для туров в Турцию и Египет.В начале летнего сезона 2024 года мы можем наблюдать, как российский туристический трафик переориентируется с дальнего зарубежья в сторону внутрироссийского туризма и стран СНГ.В качестве примера я хотел бы привести открывшееся в этом году направление из Свердловской области в Карелию. Уральская ассоциация туризма, правительство Республики Карелия и туристическая компания «КарелияГИД» совместно открыли для свердловчан туры в Карелию, и это направление оказалось настолько популярным, что сейчас мы планируем обратиться к правительству Карелии с предложением увеличить количество авиарейсов или вывести на них авиалайнеры большей вместимости. Существующих мощностей уже не хватает, чтобы обеспечить туристический трафик.Также оправдался мой прогноз относительно туристических направлений в регионы Северного Кавказа (Дагестан, КБР). Несмотря на то, что в свете произошедших событий у многих российских туристов возникают к туроператорам вопросы относительно обеспечения их безопасности, и несмотря на дефицит номерного фонда (доходило до того, что туроператоры вынуждены были обращаться к частному сектору), эти туристические направления пользуются у россиян успехом.Также можно отметить такие успешные направления, как Батуми (Грузия) и Актау (Казахстан). Совершенно напрасно, на мой взгляд, не запустили авиарейс в Тамчы (Киргизия). Если бы туроператор или авиакомпания рискнули бы, то это направление всецело бы себя оправдало.Если говорить о Среднем Урале, то у уральцев традиционно популярны Тюменская и Челябинская области. Это и термальный отдых в Тюмени, и экскурсии в Тобольск, Златоуст, Миасс, Таганай.Словом, тренды меняются. Российские и свердловские туристы все больше предпочитают не отдыхать на пляже в 40-градусную жару, а путешествовать по прекрасной береговой линии Ладожского озера, по предгорьям и склонам гор Казбек и Эльбрус или поправлять здоровье на озере Иссык-Куль в Киргизии.