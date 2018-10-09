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Вчера, 14:00

Мошенники стали продавать автомобили по поддельным паспортам

УрБК, Москва, 04.07.2024. В России появилась новая мошенническая схема. Злоумышленники продают автомобили с криминальным «следом» (угнанные, числящиеся в залоге и так далее) и измененной маркировкой, используя поддельные паспорта, пишет «Газета.Ru».

«Нужно посмотреть, чтобы не было признаков переклейки фотографии, когда ее вырезают сквозь пленку и меняют, а сверху наносят второй слой ламинирующей пленки. Проверяя паспорт продавца, следует посмотреть, чтобы не было второго слоя ламинации и убедиться, чтобы страница с данными не была отрезана и вклеена у корешка паспорта», — цитирует издание руководителя экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова.

Также он посоветовал сопоставлять в паспорте продавца серию и год выдачи с кодом подразделения.
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