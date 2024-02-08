В России отмечается рост розничных цен на сезонную плодоовощную продукцию

УрБК, Москва, 03.07.2024. В России, несмотря на летний сезон, продолжается рост розничных цен на овощи и фрукты. Об ...08.02.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
С 29 января по 5 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 5,2%, до 37 ...07.09.2023 На Среднем Урале свежие огурцы за неделю подорожали на 10%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. С 28 августа по 4 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...16.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала морковь
С 6 по 13 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на 7,05%, до 43,49 руб. за кг), ...16.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала морковь
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. С 6 по 13 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на ...