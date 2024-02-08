В России отмечается рост розничных цен на сезонную плодоовощную продукцию

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С 29 января по 5 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 5,2%, до 37 ...

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