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Сегодня, 17:55

В России отмечается рост розничных цен на сезонную плодоовощную продукцию

В России, несмотря на летний сезон, продолжается рост розничных цен на овощи и фрукты. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

По данным ассоциации, при продаже в розницу с начала года свекла в России подорожала в среднем на 92,3%, до 70 руб. за кг, морковь — на 62,8%, до 70 руб. за кг, яблоки — на 30%, до 159,8 руб. за кг.

Отмечается, что эти данные совпадают с официальным отчетом Росстата, который также фиксирует удорожание овощей: картофеля — на 82,4% (июнь к началу января), капусты — на 35%, лука — на 32%. При этом в оптовой продаже фиксируется снижение цен.

«Средние оптовые цены на морковь в России находятся на уровне 24,1 руб./кг. За неделю они снизились на 3,2%, за месяц — на 8,7%. Средняя оптовая стоимость столовой свеклы составляет порядка 22,7 руб./кг. За неделю этот показатель ослаб на 13,4%, за месяц — на 26,8%. С расширением предложения нового урожая на рынке цены на овощи у производителей продолжат снижение», — говорится в сообщении «Руспродсоюза».

Ранее Свердловскстат сообщил, что с 17 по 24 июня в регионе значительнее всего подорожали свежие огурцы (на 13,11%, до 129,38 руб. за кг). Также на Среднем Урале выросли цены на картофель (на 9,31%, до 55,34 руб. за кг). При этом репчатый лук подешевел (на 2,03%, до 46,51 руб. за кг).
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