Свердловские депутаты проголосовали за продление пониженной ставки по единому сельхозналогу до 2027 года

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Пониженная ставка единого сельскохозяйственного налога в размере 5% будет действовать на территории Свердловской области до 2027 года. Соответствующий закон был принят Законодательным собранием региона, сообщает департамент информполитики области.



«Действующей в настоящее время редакцией этого регионального закона установлен срок применения пониженной ставки по единому сельскохозяйственному налогу до конца 2024 года. Принятие закона позволит хозяйствующим субъектам направлять высвобождаемые средства на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкцию и модернизацию животноводческих корпусов и иных объектов сельскохозяйственного назначения, на пополнение собственного оборотного капитала», — прокомментировала председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина.



В Налоговом кодексе РФ ставка единого сельскохозяйственного налога установлена в размере 6%. По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на Среднем Урале эта налоговая ставка была снижена.



«Сейчас в Свердловской области 389 налогоплательщиков, применяющих пониженную налоговую ставку по единому сельскохозяйственному налогу. Все больше аграриев — как крупных предприятий, так и малых крестьянско-фермерских хозяйств — выбирают эту систему налогообложения. Мы продлеваем действие пониженной налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога в размере 5% до 2027 года включительно», — подчеркнул Е. Куйвашев.



Отметим, что на поддержку свердловских аграриев в 2024 году из бюджетов всех уровней запланировано выделить более 5 млрд руб. Из них более 3,7 млрд руб. — из регионального бюджета.