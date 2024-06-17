Свердловские депутаты проголосовали за продление пониженной ставки по единому сельхозналогу до 2027 года

УрБК, Москва, 17.06.2024. В 2025-2027 годах ставка налога на прибыль для IT-компаний может составить 5%. ...06.07.2023 В рамках реализации программы газификации ряд свердловских организаций могут освободить от уплаты налога на вновь созданные объекты
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Ряд предприятий Свердловской области будут на три года освобождены от уплаты налога на ...27.07.2022 В Свердловской области расширили льготы для участников инвестиционных проектов
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. Заксобрание Свердловской области поддержало инициативу регионального правительства о ...21.03.2012 На развитие агропромышленного комплекса Свердловской области из бюджетов разных уровней планируется направить более 3,6 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2012. На развитие агропромышленного комплекса Свердловской области в 2012 году планируется ...22.11.2011 В Челябинске ставки земельного налога вырастут на 10%
УрБК, Челябинск, 22.11.2011. С 2012 года в Челябинске ставки земельного налога для всех групп налогоплательщиков ...