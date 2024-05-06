ЦБ: Объем вкладов свердловчан за год вырос на 250 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. На 1 июня общий объем банковских вкладов жителей Свердловской области достиг 1,2 трлн ...06.05.2024 Банковские вклады жителей Свердловской области за год выросли на 25%
Объем вкладов жителей Свердловской области в банках без учета счетов эскроу в марте 2024 года составил более 1,1 трлн ...06.05.2024 Банковские вклады жителей Свердловской области за год выросли на 25%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Объем вкладов жителей Свердловской области в банках без учета счетов эскроу в марте ...28.11.2022 Объем рублевых банковских вкладов жителей Челябинской области за год вырос на 11%
УрБК, Челябинск, 28.11.2022. На 1 октября объем банковских сбережений южноуральцев составил 501 млрд руб. За год ...24.11.2021 Объем банковских вкладов жителей Челябинской области превысил 500 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 24.11.2021. Объем банковских вкладов жителей Южного Урала с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года ...