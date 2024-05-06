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Сегодня, 15:05

ЦБ: Объем вкладов свердловчан за год вырос на 250 млрд рублей

На 1 июня общий объем банковских вкладов жителей Свердловской области достиг 1,2 трлн руб. За год этот показатель увеличился на 250 млрд руб., сообщается на сайте Уральского ГУ Банка России.

В среднем на одного жителя Среднего Урала приходится 280 тыс. руб. банковских сбережений. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 27%. При этом 96% средств свердловчане предпочитают хранить в рублях.

Эксперты отмечают, что рост накоплений свердловчан на банковских счетах наблюдается четвертый месяц подряд из-за высоких процентных ставок, которые банки увеличили после ужесточения монетарной политики. Так, средняя максимальная доходность по вкладам в рублях 10 крупнейших банков за год выросла в два раза и достигла 15,2%.
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