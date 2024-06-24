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В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 млрд руб. За месяц этот показатель снизился на 1%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по объему выданных в мае кредитов наличными оказались Москва (62,02 млрд руб.), Московская область (46,52 млрд руб.), Санкт-Петербург (25,74 млрд руб.) и Краснодарский край (23,22 млрд руб.).

В Свердловской области в мае было выдано 101,74 тыс. кредитов наличными, что на 2% больше показателя предыдущего месяца. Средний чек составил 205 тыс. руб. (минус 3%). Средний срок — 33 месяца.
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