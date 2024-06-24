В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 939 млн ...18.06.2024 Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов наличными
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По ...06.03.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц снизился на 10%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По ...