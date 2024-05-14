Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов наличными

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил 21,01 млрд руб. За месяц этот показатель не изменился, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по объему выданных в апреле кредитов наличными оказались Москва (57,86 млрд руб.), Московская область (44,02 млрд руб.), Санкт-Петербург (24,95 млрд руб.) и Краснодарский край (24,88 млрд руб.).



В Свердловской области в апреле было выдано 99,48 тыс. кредитов наличными, что на 4% меньше показателя предыдущего месяца. Средний чек составил 211 тыс. руб. (+4%). Средний срок — 34 месяца.