Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов

УрБК, Челябинск, 18.04.2024. В январе-марте 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 14,34 ...04.04.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-феврале автокредитов
УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,16 ...28.11.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-октябре автокредитов
УрБК, Челябинск, 28.11.2023. В январе-октябре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 29,8 ...02.10.2023 Объем выданных на Южном Урале автокредитов за год вырос почти на 90%
УрБК, Челябинск, 02.10.2023. В январе-августе 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 22 ...02.10.2023 Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему выданных в январе-августе автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В январе-августе 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...