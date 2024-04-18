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Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 25,69 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 127,8% (в январе-мае 2023 года — 11,28 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял девятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первую пятерку по объему выданных автокредитов попали Москва (72,82 млрд руб.), Московская область (61,04 млрд руб.), Санкт-Петербург (45,72 млрд руб.), Татарстан (42,38 млрд руб.) и Краснодарский край (41,04 млрд руб.).

Согласно исследованию, в целом по стране объем выданных за пять месяцев текущего года автокредитов составил 923,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель вырос на 107% (в январе-мае 2023 года — 446,4 млрд руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такие существенные темпы роста объемов выданных автокредитов связаны с эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в начале 2023 года.
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