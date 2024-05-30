В Верхней Пышме отремонтировали 935 кв. метров кровли в мае-июне 2024 года

Фото из официального сообщества УК «Сити-Сервис» в соцсети «ВКонтакте»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В рамках начавшегося летнего ремонта протекающих крыш и кровель в мае-июне 2024 года сотрудники управляющей компании «Сити-Сервис» отремонтировали 935 кв. м. кровли. Об этом сообщается в официальном сообществе компании в соцсети «ВКонтакте».«Всего за май и июнь сотрудниками УК «Сити-Сервис» проведены ремонты 935 квадратных метров кровли. Работа будет продолжена в июле и августе», — говорится в сообщении.В качестве примера УК продемонстрировала крышу дома № 49 по улице Кривоусова. Жители верхних этажей жаловались, что крыша протекает, поскольку в ней было пробито покрытие. Управляющая компания провела ремонт кровли.Кроме того, в рамках благоустройства территории в 2024 году сотрудники УК «Сити-Сервис» завезли 45,5 т песка в 95 песочниц и 130 т земли для обустройства клумб и газонов в 117 дворов.