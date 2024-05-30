В Верхней Пышме отремонтировали 935 кв. метров кровли в мае-июне 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Подрядчик заканчивает подготовку площадки, на которой будет построен Горсад в Верхней ...28.05.2024 В Верхней Пышме УК «Сити-Центр» провела масштабную сезонную уборку подъездов
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Сотрудники управляющей компании «Сити-Центр» проводят в течение мая 2024 года ...25.04.2024 В Верхней Пышме может появиться мобильное приложение для клиентов УК «Сити-Сервис»
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Управляющая компания «Сити-Сервис» рассматривает возможность создания мобильного ...25.04.2024 УК «Сити-Сервис» проведет 27 апреля в Верхней Пышме генеральный субботник
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. 27 апреля 2024 года управляющая компания «Сити-Сервис» проведет в Верхней Пышме общий ...02.07.2013 В июне в Екатеринбурге отремонтировали почти 250 тысяч кв. метров дорог
За июнь в Екатеринбурге отремонтировали 243,5 тыс. кв. метров дорожного полотна. Об этом сообщает на официальном ...