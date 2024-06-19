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«МегаФон»: В январе-мае текущего года число разосланных mms увеличилось на 336%

УрБК, Москва, 26.06.2024. Количество отправленных бизнесом mms-сообщений выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитики рекламной платформы «МегаФон Таргет», сообщает пресс-служба российской телекоммуникационной компании.

Согласно данным аналитики платформы «МегаФон Таргет», в январе-мае текущего года число разосланных mms увеличилось на 336% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как sms-рассылка показала всего лишь двукратный рост.

Так, чаще других mms-сообщения отправляют компании из сферы розничной торговли, услуг, доставки еды, продажи автомобилей и недвижимости.

Директор дирекции по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Екатерина Гаммель отмечает, что после ухода с рекламного рынка крупных иностранных игроков бизнесу требовались новые каналы для коммуникации с клиентом, и образовавшийся дефицит площадок компенсировали российские социальные сети, мессенджеры и мобильная реклама, в том числе в формате mms.

«В текущей ситуации услуга, внедренная в индустрию 20 лет назад, снова стала популярной. В mms одновременно можно продемонстрировать товар, рассказать об условиях акции, дать возможность перейти по ссылке или сразу совершить звонок рекламодателю», — пояснила Е. Гаммель.

Она также рассказала, что технология mms появилась в России в 2002 году, и «МегаФон» был одним из первых операторов, предоставивших услугу своим абонентам. Однако рост трафика мобильного интернета и появление мессенджеров и соцсетей сделали услугу невостребованной.
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