«МегаФон»: В январе-мае текущего года число разосланных mms увеличилось на 336%

УрБК, Москва, 19.06.2024. Количество абонентов, использующих в своих смартфонах eSIM (цифровые sim-карты, встроенные в ...

Количество абонентов с eSIM в России выросло на 81% в январе-мае 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. За последние два года уральские компании отправили более 18 млн «умных» sms благодаря ...

Уральский бизнес за два года отправил 18 млн «умных» sms с помощью сервиса «МегаФон.Таргет»

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. За год количество пользователей сети 4G компании «МегаФон» среди госслужащих и ...

«МегаФон»: Госслужащие на Урале стали чаще использовать мобильный интернет и M2M-сервисы

ОАО «МегаФон»: потребление услуг связи и мобильного Интернета в роуминге растет

В День защитника Отечества и в Международный женский день клиенты компании «Мегафон-Урал» отправили более 20 млн. SMS-сообщений и 148 тысяч ММS-сообщений

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2009. Женщины получили в 2 раза больше поздравительных SMS-сообщений 8 марта, чем мужчины 23 ...