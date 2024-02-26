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На ПНТЗ запустили в тестовую эксплуатацию новую отечественную технологию очистки сточных вод

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) в тестовом режиме запустили новую отечественную технологию очистки сточных вод. Разработка была выполнена российской компанией-стартапом в рамках постоянно действующего корпоративного акселератора ТМК, сообщает пресс-служба предприятия.

Применение новой технологии позволило в два раза снизить содержание в воде взвешенных веществ, нефтепродуктов и фосфатов в период апробации.

На ПНТЗ запустили в тестовую эксплуатацию новую отечественную технологию очистки сточных вод
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Пилотная установка по электрохимической очистке сточных вод позволяет очищать 1 тыс. литров в час. Принцип работы новой технологии основан на захвате взвешенных частиц в воде пузырьками газа, которые образуются на электродах при пропускании постоянного электрического тока, а затем удаляются с поверхности при помощи скребкового механизма. Такой метод обеспечивает высокие результаты при низком энергопотреблении.

«ТМК открыта к новым разработкам для решения различных бизнес-задач, так как стремится соответствовать современным стандартам и применять наилучшие доступные технологии. Для достижения этих целей компания создала свой акселератор, в рамках которого молодые разработчики могут предлагать, внедрять и тестировать прорывные идеи на предприятиях компании. Данный проект по водоочистке — отличный пример такой работы, результаты которой позволят специалистам ПНТЗ рассчитать наиболее эффективную схему очистки сточных вод с учетом использования новейшей технологии», — рассказал директор по научной работе ТМК Игорь Пышминцев.

Окончательное решение об использовании технологии на постоянной основе будет принято по итогам комплексного исследования результатов пилотного запуска.
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