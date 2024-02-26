На ПНТЗ запустили в тестовую эксплуатацию новую отечественную технологию очистки сточных вод

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...09.10.2023 На ПНТЗ запустили в эксплуатацию новое оборудование для очистки воздуха
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В фасонно-литейном цехе Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную ...11.10.2022 ПНТЗ начал применять новую технологию для повышения надежности маркировки труб
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...14.06.2022 ПНТЗ презентовал экспертам проект по инновационной водоочистке AQA
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...11.09.2012 ОАО «СТЗ» приступило к использованию нового реагента для очистных сооружений
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2012. ОАО «Северский трубный завод», входящее в Трубную металлургическую компанию (ТМК), ...