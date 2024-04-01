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В Свердловской области в 2025 году на базе Новоуральского технологического колледжа появится кластер по подготовке специалистов в атомной сфере

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области в 2025 году в рамках федеральной программы «Профессионалитет» на базе Новоуральского технологического колледжа появится кластер по подготовке специалистов в атомной сфере. На его реализацию направят 180 млн руб. из федерального и областного бюджетов, а также привлекут порядка 80 млн руб. частных инвестиций, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов напомнил, что первые кластеры, ориентированные на развитие атомной промышленности, были открыты на базе организаций СПО в Курсе и Озерске.

«Атомная сфера стремительно развивается, поэтому важно, чтобы подготовка инженерных и рабочих кадров соответствовала времени, а будущие специалисты могли, обучаясь в колледже, уже встраиваться в работу предприятий», — пояснил Ю. Биктуганов.

Он также отметил, что в качестве работодателей в новоуральский кластер войдут ведущие предприятия ядерного сектора, такие как «Уральский электрохимический комбинат», НПО «Центротех», НПО «Снабсервис», «Росатом Инфраструктурные решения», «Атоммашкомплекс» и другие компании. На их производственных площадках будут готовить будущих мастеров слесарных работ, слесарей-наладчиков контрольно-измерительных приборов и автоматики, лаборантов, специалистов метрологического контроля средств измерения, сварщиков, технологов. Первый набор составит 250 студентов.

Напомним, что в рамках проекта «Профессионалитет», в реализацию которого регион включился по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, создано 12 региональных кластеров с участием свыше 50 колледжей и техникумов. К работе на уральских предприятиях уже готовы приступить порядка 800 квалифицированных специалистов.
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