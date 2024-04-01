В Свердловской области в 2025 году на базе Новоуральского технологического колледжа появится кластер по подготовке специалистов в атомной сфере

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловских колледжах будет создано более 600 бюджетных мест на машиностроительных ...27.09.2023 Полпред Владимир Якушев призвал активизировать развитие туротрасли в УрФО
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. Полпред президента РФ Владимир Якушев рекомендовал регионам УрФО активизировать ...04.09.2023 УБРиР стал первым банком — партнером образовательного кластера по проекту «Профессионалитет»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) заключил договор о сотрудничестве с ...20.06.2023 В Свердловской области до 24 тыс. выросло число мест для абитуриентов колледжей и техникумов
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области в колледжах и техникумах готовы принять на места, финансируемые ...10.12.2019 На базе Новоуральского технологического колледжа открылся отраслевой центр компетенций Росатома
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. На базе Новоуральского технологического колледжа (НТК) состоялось открытие нового ...