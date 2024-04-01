В Свердловской области в 2025 году на базе Новоуральского технологического колледжа появится кластер по подготовке специалистов в атомной сфере

На создание в свердловских колледжах более 600 бюджетных мест для машиностроительных специальностей будет направлено около 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловских колледжах будет создано более 600 бюджетных мест на машиностроительных ...