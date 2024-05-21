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В Челябинской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 2%

УрБК, Челябинск, 24.06.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в мае 2024 года составил 1,49 млн руб. Это на 2% больше, чем в предыдущем месяце этого года (1,38 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 10-е место рейтинга среди 30 регионов РФ, сместив на одну позицию вниз Свердловскую область (1,39 млн руб.). На первой строке списка по размеру выданных автокредитов оказалась Москва (1,95 млн руб.), на второй — Московская область (1,68 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,67 млн руб.), на четвертой — Ленинградская область (1,54 млн руб.). Замыкает топ-5 ХМАО (1,53 млн руб.).

В целом по стране средний размер выданных в мае автокредитов составил 1,42 млн руб., увеличившись за месяц на 1,2% (в апреле — 1,4 млн руб.).
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