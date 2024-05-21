В Челябинской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 2%

УрБК, Челябинск, 21.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в апреле 2024 года составил ...20.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил 1,39 млн руб. Это на 2,9% ...20.05.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в апреле 2024 года составил ...21.10.2022 На Южном Урале средний размер выданных в сентябре автокредитов составил 996,7 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 21.10.2022. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в сентябре 2022 года составил ...22.09.2022 На Южном Урале средний размер выданных в августе автокредитов составил 1,03 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.09.2022. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в августе 2022 года составил 1 ...