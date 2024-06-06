В Свердловской области за неделю зафиксировали более 220 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области за неделю патрульные группы зафиксировали более 220 нарушений особого противопожарного режима, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Большая часть нарушений связана с разведением костров и использованием мангалов», — уточнил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.



Он также отметил, что на сегодняшний день на территории региона нет действующих лесных и ландшафтных пожаров.