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В Свердловской области за неделю зафиксировали более 220 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. В Свердловской области за неделю патрульные группы зафиксировали более 220 нарушений особого противопожарного режима, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Большая часть нарушений связана с разведением костров и использованием мангалов», — уточнил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Он также отметил, что на сегодняшний день на территории региона нет действующих лесных и ландшафтных пожаров.
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