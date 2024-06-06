В Свердловской области за неделю зафиксировали более 220 нарушений особого противопожарного режима

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С начала действия на территории Свердловской области особого противопожарного режима ...03.06.2024 На Среднем Урале зафиксировано 209 нарушений особого противопожарного режима за неделю
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. За прошедшую неделю патрули из сотрудников лесничеств, администраций муниципалитетов, ...02.05.2024 В праздничные дни на Среднем Урале зафиксировано 70 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В период с 28 апреля по 2 мая 2024 года патрульные группы зафиксировали более 70 ...22.04.2024 На Среднем Урале в ходе 180 профилактических рейдов патрули выявили более 50 нарушений особого противопожарного режима
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. В Свердловской области в минувшие выходные в ходе 180 профилактических рейдов патрули ...19.04.2024 Соблюдение особого пожароопасного режима на Среднем Урале начали контролировать патрули
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Патрульные группы, состоящие из сотрудников администраций муниципалитетов, МЧС и ...