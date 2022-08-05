Туроператоры отмечают снижение цен на путевки из России в Турцию

УрБК, Москва, 05.08.2022. Путевки в Турцию и Египет в летнем сезоне текущего года подорожали в 2-2,5 раза. Об этом ...13.08.2018 Путевки в Турцию для россиян подорожают на 5% из-за обвала курса рубля
Туроператоры предупредили об удорожании путевок в Турцию на фоне падения курса рубля к доллару США и евро, сообщает ...13.08.2018 Путевки в Турцию для россиян подорожают на 5% из-за обвала курса рубля
УрБК, Москва, 13.08.2018. Туроператоры предупредили об удорожании путевок в Турцию на фоне падения курса рубля к ...18.07.2016 АТОР: Россияне временно полностью лишены возможности летать в Турцию
УрБК, Москва, 18.07.2016. Россияне временно лишены возможности лететь в Турцию любыми авиакомпаниями после попытки ...09.11.2015 АТОР: туроператоры потеряют 3,6 млрд руб. из-за приостановки полетов в Египет
УрБК, Москва, 09.11.2015. Убытки российской туристической отрасли от запрета полетов в Египет составят порядка 3,6 млрд ...