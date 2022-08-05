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Вчера, 09:58

Туроператоры отмечают снижение цен на путевки из России в Турцию

УрБК, Москва, 24.06.2024. Цены на июльские путевки из России в Турцию снизились из-за падения спроса со стороны туристов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тараса Кобищанова.

По его оценке, некоторые турецкие отельеры не смогли точно спрогнозировать спрос. Поэтому они сейчас вынуждены снижать цены на свои услуги.

«Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился», — пояснил Т. Кобищанов.
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