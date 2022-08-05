Туроператоры отмечают снижение цен на путевки из России в Турцию

АТОР заявила о росте цен на путевки в Египет и Турцию в 2,5 раза в летнем сезоне

УрБК, Москва, 05.08.2022. Путевки в Турцию и Египет в летнем сезоне текущего года подорожали в 2-2,5 раза. Об этом ...