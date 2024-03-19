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АТОР: Дефицит кадров в туристической отрасли в 2024 году вырос на 20%

УрБК, Москва, 27.04.2024. Дефицит кадров в туристической отрасли за четыре месяца 2024 года вырос на 20%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов, сообщает «Вестник АТОР».

«Туротрасль и в России, и в мире после пандемии столкнулась с острым дефицитом кадров. По нашей оценке, в этом году он составляет минимум 20%. Не хватает как квалифицированных сотрудников, так и линейного персонала», — сказал Тарас Кобищанов.

Одновременно спикер отметил, что туроператоры самостоятельно пытаются решить проблему с кадрами, создавая собственные школы для обучения молодых специалистов.

«Мы видим, что на рынке формируется новый тренд — найм сотрудников, которые находятся в начале карьеры. В том числе тех, кто еще учится в колледжах и вузах. Работодатели будут обучать их под себя на курсах, в онлайн-школах», — добавил вице-президент АТОР.

При этом Тарас Кобищанов обратил внимание на то, что туристическим компаниям сегодня сложно не только найти, но и удержать персонал. Однако, если не преодолеть дефицит кадров в туризме, это отрицательно скажется на реализации масштабных инфраструктурных проектов, инициированных правительством страны.

Стоит отметить, в Банке России считают, что дефицит трудовых ресурсов является главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. При этом аналитики регулятора отмечают, что жесткость рынка труда продолжает нарастать и, согласно данным мониторинга предприятий, дефицит рабочей силы вырос в большинстве отраслей.
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