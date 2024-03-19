АТОР: Дефицит кадров в туристической отрасли в 2024 году вырос на 20%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Дефицит курьеров в России в 2024 году может вырасти до 300 тыс. человек. Сейчас нехватка ...27.10.2023 ЦБ: Дефицит кадров в России продолжает усиливаться
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Представители Центробанка РФ отметили, что дефицит кадров во всех сферах экономики ...03.08.2023 Дефицит высококвалифицированных кадров отмечают 52% предприятий Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области 52% предприятий говорят о недостатке высококвалифицированных ...27.11.2019 Более 70% российских работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в 2020 году
На рынке труда в России сохраняется дефицит квалифицированных кадров, 78% работодателей ожидают сложностей с наймом ...27.11.2019 Более 70% российских работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в 2020 году
УрБК, Москва, 27.11.2019. На рынке труда в России сохраняется дефицит квалифицированных кадров, 78% работодателей ...