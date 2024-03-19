АТОР: Дефицит кадров в туристической отрасли в 2024 году вырос на 20%

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ЦБ: Дефицит кадров в России продолжает усиливаться

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. Представители Центробанка РФ отметили, что дефицит кадров во всех сферах экономики ...

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УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области 52% предприятий говорят о недостатке высококвалифицированных ...

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УрБК, Москва, 27.11.2019. На рынке труда в России сохраняется дефицит квалифицированных кадров, 78% работодателей ...