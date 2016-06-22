УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:37

УПН: В Екатеринбурге заканчиваются свободные площади в бизнес-центрах

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В столице Среднего Урала практически не осталось свободных помещений под офисы в бизнес-центрах (БЦ), заявил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков на конференции «Аналитика и реалии рынка коммерческой недвижимости региона, инвестиции и господдержка», сообщает корреспондент УрБК.

В настоящее время в классе «А» свободных площадей в БЦ под аренду нет, в классе «В+» сдается 1% площадей, в классе «В» — 3%. Последние пять лет бизнес-центры в Екатеринбурге практически не строят, в текущем строительстве находится 77 тыс. кв. м. При этом рост арендных ставок в I квартале 2024 года в классе «А» составил 25% за год (до 2,5 тыс. руб. за кв. м. в месяц), в классе «В+» — 75% (до 2 тыс. руб.), в классе «В» — 46% (до 1,5 тыс. руб.). В 2024 году интерес бизнеса к данному сектору усиливается и будет расти еще два-три года.

Причиной сложившегося положения вещей стало то, что существующие здания устаревают, а новых не строят из-за высокой ключевой ставки ЦБ (16%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.06.2016 В I квартале 2016 года ставки аренды офисов в Екатеринбурге снизились на 3-4%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2016. В I квартале 2016 года была зафиксирована незначительная отрицательная динамика средних ...

31.03.2015 Константин Октаев: В Екатеринбурге средняя стоимость аренды офисов снизилась на 6-7%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2015. В первом квартале 2015 на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга наблюдается снижение ...

31.03.2015 УПН: в Екатеринбурге средняя стоимость аренды офисов снизилась на 6-7%

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2015. В первом квартале 2015 на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга наблюдается снижение ...

28.10.2014 В 2013-2014 годах в Екатеринбурге средний объем поглощения офисных площадей снизился вдвое

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2014. В 2013-2014 годах в Екатеринбурге средний объем поглощения офисных площадей снизился ...

17.02.2014 В 2013 году в Екатеринбурге было сдано в эксплуатацию 47 тыс. кв. метров офисных помещений

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. Основными тенденциями на рынке коммерческой недвижимости в 2013 году стали сокращение ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (465)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18