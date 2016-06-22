УПН: В Екатеринбурге заканчиваются свободные площади в бизнес-центрах

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В столице Среднего Урала практически не осталось свободных помещений под офисы в бизнес-центрах (БЦ), заявил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков на конференции «Аналитика и реалии рынка коммерческой недвижимости региона, инвестиции и господдержка», сообщает корреспондент УрБК.



В настоящее время в классе «А» свободных площадей в БЦ под аренду нет, в классе «В+» сдается 1% площадей, в классе «В» — 3%. Последние пять лет бизнес-центры в Екатеринбурге практически не строят, в текущем строительстве находится 77 тыс. кв. м. При этом рост арендных ставок в I квартале 2024 года в классе «А» составил 25% за год (до 2,5 тыс. руб. за кв. м. в месяц), в классе «В+» — 75% (до 2 тыс. руб.), в классе «В» — 46% (до 1,5 тыс. руб.). В 2024 году интерес бизнеса к данному сектору усиливается и будет расти еще два-три года.



Причиной сложившегося положения вещей стало то, что существующие здания устаревают, а новых не строят из-за высокой ключевой ставки ЦБ (16%).