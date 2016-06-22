УПН: В Екатеринбурге заканчиваются свободные площади в бизнес-центрах

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2016. В I квартале 2016 года была зафиксирована незначительная отрицательная динамика средних ...31.03.2015 Константин Октаев: В Екатеринбурге средняя стоимость аренды офисов снизилась на 6-7%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2015. В первом квартале 2015 на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга наблюдается снижение ...31.03.2015 УПН: в Екатеринбурге средняя стоимость аренды офисов снизилась на 6-7%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2015. В первом квартале 2015 на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга наблюдается снижение ...28.10.2014 В 2013-2014 годах в Екатеринбурге средний объем поглощения офисных площадей снизился вдвое
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2014. В 2013-2014 годах в Екатеринбурге средний объем поглощения офисных площадей снизился ...17.02.2014 В 2013 году в Екатеринбурге было сдано в эксплуатацию 47 тыс. кв. метров офисных помещений
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. Основными тенденциями на рынке коммерческой недвижимости в 2013 году стали сокращение ...