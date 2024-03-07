ПНТЗ поставил метеорологам партию уникальных водородных газогенераторов

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) поставил метеорологам партию уникальных специализированных баллонов для водорода. Об этом сообщает пресс-служба ПНТЗ.Партия состоит из 23 водородных газогенераторов вместимостью 45 литров. На метеорологических станциях они используются для генерации водорода (с помощью химикатов) и последующей заправки этим газом шаров метеозондов. Потом зонды запускают в атмосферу, чтобы измерить давление, влажность, температуру воздуха, скорость и направление ветра. Стоит отметить, что использование в шарах зондов водорода вместо гелия более экологично, поскольку позволяет сократить углеродный след.«Курс на декарбонизацию и минимизацию выбросов парниковых газов — часть политики устойчивого развития ТМК, поэтому ПНТЗ поддерживает использование экологичного вещества (водорода) при изучении атмосферы и поставляет потребителям качественные водородные газогенераторы, соответствующие самым высоким стандартам. Ежегодно предприятие изготавливает порядка ста баллонов данного типа для использования метеостанциями по всей стране», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.