ПНТЗ поставил метеорологам партию уникальных водородных газогенераторов

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...26.02.2024 ПНТЗ полностью автоматизировал процесс маркировки продукции насосно-компрессорных труб
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...06.02.2024 ПНТЗ приобрел экипировку для юных воспитанников Академии хоккея с мячом
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...28.02.2022 ПНТЗ и ОМЗ в 2021 году поставили заказчикам более 200 тыс. стальных баллонов
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2022. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и Орский машиностроительный завод (ОМЗ), ...17.09.2021 ПНТЗ выполнил поставку более 3 тыс. баллонов для компании PepsiCo
УрБК, Первоуральск, 17.09.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию ...