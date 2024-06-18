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18.06.2024

Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников по разнице в стоимости студий и комнат

УрБК, Челябинск, 18.06.2024. В Челябинске средняя стоимость комнат составляет 0,9 млн руб., а студий на вторичном рынке — 3,43 млн руб. Таким образом, разница между этими показателями достигает 3,8 раза, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

С этим результатом столица Южного Урала возглавила рейтинг городов-миллионников. Также заметный разрыв в стоимости комнат и студий зафиксирован в Воронеже (студии дороже комнат в 3,5 раза), Ростове-на-Дону (3,2 раза) и Волгограде (3,1 раза).

В Челябинске средняя стоимость комнат в «двушках» составляет 0,93 млн руб., в 3-4-комнатных квартирах — 0,92 млн руб., в многокомнатных квартирах (включая коммунальные) или общежитиях — 0,89 млн руб.

При этом, согласно исследованию, доля лотов в многокомнатных коммунальных квартирах столицы Южного Урала составляет 28%.
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