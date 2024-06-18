Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников по разнице в стоимости студий и комнат

В Екатеринбурге средняя стоимость комнат составляет 1,42 млн руб. Об этом говорится в исследовании сервиса ...

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость комнат составляет 1,42 млн руб. Об этом говорится в ...

УрБК, Челябинск, 17.04.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды комнат в марте 2024 года составила 1 тыс. ...

В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды комнат в марте составила 1,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 20.02.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды студий в январе 2024 года составила 20 тыс. руб. За ...

В Челябинске аренда студий за год подорожала на 43%

Разница в стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке в Челябинске и его пригородах в ноябре составила 14%

УрБК, Челябинск, 04.12.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Челябинске в ноябре 2023 ...