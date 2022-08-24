Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. 10 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующий документ размещен на официальном областном портале правовой информации.



Совет будет функционировать три года. Возглавил его сам Е. Куйвашев, заместителем председателя назначен вице-губернатор Дмитрий Ионин. Секретарем совета стал главный специалист отдела развития малого и среднего предпринимательства свердловского министерства инвестиций и развития Александр Менделев.



В составе совета будут работать 15 членов, в том числе президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолий Филлипенков, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП) Даниил Мазуровский, свердловский министр инвестиций и развития Вадим Третьяков, а также представители власти, бизнеса и общественники.