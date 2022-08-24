Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по развитию туризма. Соответствующий ...24.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по ...21.07.2016 В Свердловской области появится региональный фонд микрофинансирования предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2016. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании Свердловского областного фонда ...16.03.2012 Совет по развитию предпринимательства в Свердловской области возглавили представители министерства инвестиций и развития
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2012. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на ...02.02.2012 Правительство Свердловской области: малому и среднему бизнесу в регионе будут предоставлены дополнительные льготы
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2012. В Свердловской области создана рабочая группа, которая займется рассмотрением вопросов ...