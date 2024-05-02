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Екатеринбург вошел в топ-5 городов в голосовании конкурса «Культурная столица года»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. Екатеринбург вошел в топ-5 российских городов в конкурсе «Культурная столица года». Голосование проходит на платформе обратной связи «Госуслуг», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент уральская столица набрала 19 тыс. 819 голосов. Опережают ее Владимир (25 тыс. 840 голосов), Псков (21 тыс. 870), Владивосток (21 тыс. 691) и Тула (20 тыс. 272). Всего в конкурсе участвует 26 населенных пунктов.

«Культурную столицу — 2026» выберет экспертная комиссия, которая учтет результаты онлайн-голосования. А город, набравший наибольшее количество голосов, признают победителем в номинации «Народное голосование».
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