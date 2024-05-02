Екатеринбург вошел в топ-5 городов в голосовании конкурса «Культурная столица года»

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Екатеринбург вошел в тройку городов с наибольшим количеством голосов, отданных ...26.04.2024 Екатеринбургу необходимо еще 123 тыс. голосов для участия в федеральной программе по благоустройству общественных территорий
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Екатеринбургу необходимо набрать еще 123 тыс. голосов для включения в федеральный ...17.01.2023 В Екатеринбурге подвели предварительные итоги голосования по объектам для первоочередного благоустройства в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В Екатеринбурге подведены предварительные итоги сбора предложений горожан о выборе ...17.06.2014 Екатеринбург продолжает борьбу в конкурсе «Город России. Национальный выбор-2014»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2014. Екатеринбург продолжает борьбу за победу в конкурсе на сайте проекта «Город России. ...23.11.2010 Екатеринбург включен в новую версию «Монополии»
Екатеринбург вошел в список городов России, представленных на карте национального издания игры «Монополия». Компания ...