УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:36

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 983 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.06.2024. В январе-мае 2024 года дефицит федерального бюджета России составил 983 млрд руб., или 0,5% от ВВП, пишет «Прайм», ссылаясь на данные Минфина.

В январе-мае 2023 года бюджетный дефицит составлял более 3 трлн руб., или 1,8% от ВВП. Расходы бюджета в январе-мае 2024 года достигали 15,272 трлн руб., доходы — 14,289 трлн руб., что на 45,5% выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Поступления в бюджет ключевых ненефтегазовых доходов выросли на 34,1% год к году (9,338 трлн руб.). Нефтегазовые доходы — на 73,5% (4,951 трлн руб.).

«Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-мая выросли на 19,1%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», — цитирует «Прайм» материалы Минфина.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.04.2024 Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 607 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.04.2024. В январе-марте 2024 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 607 млрд руб., ...

05.07.2023 Дефицит бюджета РФ в I квартале превысил 2,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 05.07.2023. Дефицит бюджета России по итогам I квартала 2023 года составил 2 трлн 402 млд руб. Об этом ...

27.03.2017 Дефицит консолидированного бюджета России в январе-феврале составил 58 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.03.2017. Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2017 года исполнен с дефицитом 58 млрд руб. Об ...

01.12.2016 Дефицит консолидированного бюджета РФ увеличился на 37,6%

Дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации в январе-октябре 2016 года вырос на 37,6% и составил 811,8 млрд ...

01.12.2016 Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре 2016 года увеличился на 37,6%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2016. Дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации в январе-октябре 2016 года ...

Популярные новости
17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего17.05.2024Не уверен — не увольняй20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов13.05.2024Экологические миллиарды
Архив новостей
Июнь 2024 (201)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18