Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 983 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.04.2024. В январе-марте 2024 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 607 млрд руб., ...05.07.2023 Дефицит бюджета РФ в I квартале превысил 2,4 трлн рублей
УрБК, Москва, 05.07.2023. Дефицит бюджета России по итогам I квартала 2023 года составил 2 трлн 402 млд руб. Об этом ...27.03.2017 Дефицит консолидированного бюджета России в январе-феврале составил 58 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.03.2017. Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2017 года исполнен с дефицитом 58 млрд руб. Об ...01.12.2016 Дефицит консолидированного бюджета РФ увеличился на 37,6%
Дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации в январе-октябре 2016 года вырос на 37,6% и составил 811,8 млрд ...01.12.2016 Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре 2016 года увеличился на 37,6%
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2016. Дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации в январе-октябре 2016 года ...