Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 983 млрд рублей

Материалы по теме

Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 607 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.04.2024. В январе-марте 2024 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 607 млрд руб., ...

Дефицит бюджета РФ в I квартале превысил 2,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 05.07.2023. Дефицит бюджета России по итогам I квартала 2023 года составил 2 трлн 402 млд руб. Об этом ...

Дефицит консолидированного бюджета России в январе-феврале составил 58 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.03.2017. Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2017 года исполнен с дефицитом 58 млрд руб. Об ...

Дефицит консолидированного бюджета РФ увеличился на 37,6%

Дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации в январе-октябре 2016 года вырос на 37,6% и составил 811,8 млрд ...

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре 2016 года увеличился на 37,6%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2016. Дефицит консолидированного бюджета Российской Федерации в январе-октябре 2016 года ...