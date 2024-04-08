Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 983 млрд рублей

В январе-мае 2024 года дефицит федерального бюджета России составил 983 млрд руб., или 0,5% от ВВП, пишет «Прайм», ссылаясь на данные Минфина.



В январе-мае 2023 года бюджетный дефицит составлял более 3 трлн руб., или 1,8% от ВВП. Расходы бюджета в январе-мае 2024 года достигали 15,272 трлн руб., доходы — 14,289 трлн руб., что на 45,5% выше показателя аналогичного периода 2023 года.



Поступления в бюджет ключевых ненефтегазовых доходов выросли на 34,1% год к году (9,338 трлн руб.). Нефтегазовые доходы — на 73,5% (4,951 трлн руб.).



«Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-мая выросли на 19,1%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», — цитирует «Прайм» материалы Минфина.