АСВ: Объем вкладов россиян в 2024 году может вырасти более чем на 20%

УрБК, Москва, 23.10.2012. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) ожидает роста вкладов в российских ...

ГК «Агентство по страхованию вкладов»: рост вкладов в российских банках в 2013 году составит 2,25 триллиона рублей

УрБК, Москва, 08.02.2011. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ожидает роста вкладов в российских банках в 2011 году ...

Агентство по страхованию вкладов: Рост вкладов в российских банках может составить 26–28%

УрБК, Москва, 04.09.2009. «Рынок частных вкладов сейчас выглядит очень прилично. Он и нас радует, думаю, что и ЦБ тоже, ...

Генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Александр Турбанов: К концу года прирост вкладов физических лиц может составить 20—24%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»: Прирост вкладов в банках РФ по итогам 2009 года может превысить первоначальный максимальный прогноз в 18%

УрБК, Москва, 12.08.2009. По данным государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», прирост вкладов в ...