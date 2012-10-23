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АСВ: Объем вкладов россиян в 2024 году может вырасти более чем на 20%

УрБК, Москва, 10.06.2024. Прирост вкладов граждан РФ в 2024 году может превысить 20%. Об этом заявил в рамках ПМЭФ генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников, сообщают «Известия».

По его словам, к такому положению вещей привела ситуация на рынке вкладов, сложившаяся в прошлом году.

«Произошло резкое сокращение доли долларовых накоплений: с 20% до 8%. И одновременно мы наблюдали активный рост вкладов населения, который оказался рекордным: 25% впервые за 13 лет. Дополнительно в банковскую систему пришло 10 трлн руб. Понятно, что это произошло из-за высоких ставок, но тем не менее это ресурс для дальнейшего развития экономики», — отметил Андрей Мельников.

В текущем году тенденция продолжилась: уже в I квартале прирост вкладов составил 5%.
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