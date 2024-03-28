УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:22

Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 0,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. На 1 мая 2024 года просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала, не относящихся к малому и среднему бизнесу, составила 0,4 млн руб., сообщает Свердловскстат.

В настоящее время просроченные долги по зарплате имеются перед 21 жителем Среднего Урала.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.03.2024 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. На 1 марта 2024 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

22.12.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. На 1 декабря 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

27.11.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 868 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. На 1 ноября 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

25.09.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 4,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. На 1 сентября 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

25.08.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 19,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. На 1 августа 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (134)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18