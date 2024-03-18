В Академическом районе Екатеринбурга мероприятия в честь Дня защиты детей посетило около 5 тыс. человек

На проводы зимы в Преображенском парке собрались 5 тыс. жителей Екатеринбурга ...13.03.2024 В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдет широкая Масленица
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 17 марта пройдут масленичные гуляния. Мероприятия ...01.08.2023 В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня строителя
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия, ...23.05.2019 Всероссийская акция «Двойное счастье» впервые пройдет в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2019. В Екатеринбурге в Академическом районе впервые пройдет всероссийская акция «Двойное ...29.05.2015 В районе Академический пройдет акция в честь Дня защиты детей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. 1 июня в районе Академический состоится общественная акция, посвященная Дню защиты ...