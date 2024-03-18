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В Академическом районе Екатеринбурга мероприятия в честь Дня защиты детей посетило около 5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Мероприятия в честь Дня защиты детей, которые прошли 1 июня в Академическом районе Екатеринбурга, посетили около 5 тыс. человек. В Преображенском парке для детей были организованы конкурсы, мастер-классы, а также состоялся традиционный фестиваль двойняшек и близнецов «Двойная радость», сообщает пресс-служба основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе Екатеринбурга мероприятия в честь Дня защиты детей посетило около 5 тыс. человек

При входе на площадку детям предлагалось разукрасить свой район фломастерами на интерактивной фотозоне. В зоне активностей девелопера «Академический» ребята могли поучаствовать в спортивных играх с ведущими в образе индейцев, попробовать кислородные коктейли или поучаствовать в мастер-классах.

Представители администрации, основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое», управляющей компании «Академический» поздравили детей с праздником и пожелали им хорошего отдыха и веселья.

В Академическом районе Екатеринбурга мероприятия в честь Дня защиты детей посетило около 5 тыс. человек

На главной сцене мероприятия выступили детские и взрослые творческие коллективы Академического района. Семьи с детьми смогли принять участие в бесплатной лотерее и выиграть сертификаты в развивающие центры, а также игрушки и сладости.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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