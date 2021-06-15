Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по благосостоянию семей

УрБК, Челябинск, 15.06.2021. Челябинская область заняла 37-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню ...15.06.2021 Средний Урал занял 24-е место в рейтинге регионов РФ по уровню благосостояния семей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. Свердловская область заняла 24-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню ...15.06.2020 Челябинская область заняла 28 место в рейтинге регионов РФ по уровню благосостояния семей
УрБК, Челябинск, 15.06.2020. Челябинская область заняла 28 место в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей ...15.06.2020 Свердловская область заняла 24 место в рейтинге регионов РФ по уровню благосостояния семей
Свердловская область заняла 24 место в рейтинге российских регионов РФ по благосостоянию семей по итогам 2019 года. ...15.06.2020 Свердловская область заняла 24 место в рейтинге регионов РФ по уровню благосостояния семей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2020. Свердловская область заняла 24 место в рейтинге российских регионов РФ по ...