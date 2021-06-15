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Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по благосостоянию семей

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Свердловская область заняла 19-е место рейтинга среди регионов РФ по благосостоянию семей. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

На верхних строчках рейтинга расположились ЯНАО, Москва, ХМАО, Сахалинская область и Санкт-Петербург. На нижних — Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

На Среднем Урале потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2023 году составил 50 тыс. 673 руб. Тот же показатель для семьи с одним ребенком — 66 тыс. 727 руб.

Отметим, что рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.
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