Управляющие компании Екатеринбурга следят за качеством капитального ремонта в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества многоквартирных ...21.11.2023 На Среднем Урале капремонт многоквартирных домов по программе 2023 года выполнен почти на 100%
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Капитальный ремонт 676 жилых домов завершается в 56 муниципалитетах Свердловской ...14.01.2022 В Екатеринбурге в 2022 году проведут капитальный ремонт 179 многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план капитального ремонта многоквартирных ...01.10.2014 В Свердловской области в 2015-2017 годах планируют отремонтировать почти 5 тыс. многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2014. На заседании правительства Свердловской области был рассмотрен проект постановления ...30.05.2011 22 многоквартирных жилых дома в Екатеринбурге включены в федеральную программу капитального ремонта
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2011. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил адресную программу ...