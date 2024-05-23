Управляющие компании Екатеринбурга следят за качеством капитального ремонта в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Здания, которые в этом году попали в программу, ожидает комплексное обновление, которое, как правило, включает замену внутренних коммуникаций, подъездных окон, ремонт фасада.



Производство работ осуществляют специализированные организации, отобранные Фондом капитального ремонта Свердловской области по конкурсу. Управляющие компании, осуществляющие общий контроль над жилым фондом, как правило, участвуют в процессе ремонта в качестве консультантов, согласовывают технические решения, содействуют в обеспечении доступа в помещение, помогают взаимодействовать с поставщиками ресурсов. Они же участвуют в приемке работ, так как от их качества напрямую зависит дальнейшая эксплуатация дома.



«В этом году на нашем жилом фонде будут отремонтированы пять домов: Педагогическая, 6, Комсомольская, 72, Чаадаева, 5, Мира, 35, Луначарского, 87. Работы эти нам понятны и привычны: примерно в 50% жилищного фонда, который находится у нас в управлении, уже проведен капитальный ремонт. Дважды в год по итогам осмотров, которые проводят специалисты территориальных участков, мы при необходимости передаем информацию в УЖКХ города для внесения корректировки в программы капитального ремонта», — отмечает генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» Антон Переславцев.