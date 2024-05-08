В деревне Сарапулка при пожаре сгорело два частных дома

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В 10.52 в деревне Сарапулка (Березовский ГО) на улице Наумова начался пожар. Огонь охватил 400 кв. м., сгорели два частных дома и надворные постройки, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области.



В 12.26 пожарные ликвидировали возгорание. Работу осложняли порывы ветра. Еще до прибытия спасателей из домов самостоятельно эвакуировались шесть человек.



«В тушении пожара участвуют 28 человек и восемь единиц техники. Огнеборцы проводят разборку и проливку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении ведомства.