В деревне Сарапулка при пожаре сгорело два частных дома

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. 8 мая в 14.10 пожарные получили сообщение о возгорании в районе проспекта Космонавтов. ...25.04.2024 Специалисты МЧС России ликвидируют пожар в кафе в Нижнем Тагиле на площади 400 кв. м
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Специалисты МЧС России ликвидируют крупное возгорание в Нижнем Тагиле. По оперативной ...26.07.2019 Площадь пожара в оздоровительном комплексе «Чапаевские бани» составила 300 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Екатеринбурге в 16.26 по местному времени пожарные ликвидировали открытое горение на ...24.04.2018 Из-за пожара в административном здании в Екатеринбурге эвакуированы 30 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Из-за пожара в административном здании на ул. Шефской в Екатеринбурге эвакуированы 30 ...11.10.2017 Площадь пожара в локомотивном депо в Сысерти составила 1,5 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Пожарные потушили возгорание в цехе по ремонту локомотивов, расположенном на ул. ...