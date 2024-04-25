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В Верхней Пышме УК «Сити-Центр» провела масштабную сезонную уборку подъездов

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Сотрудники управляющей компании «Сити-Центр» проводят в течение мая 2024 года масштабную уборку подъездов домов в Верхней Пышме, находящихся под управлением УК, после прошедшей зимы. Фотоотчет размещен в группе УК «Сити-Центр» в соцсети «ВКонтакте».

Работы в рамках генеральной уборки подъездов разделены на несколько этапов. Самый сложный — это очистка стен, подоконников, дверей и кафельной плитки от грязных пятен, жвачки и следов маркеров. Здесь приходится использовать профессиональные моющие средства.

Следующий важный этап — это влажная уборка окон, подоконников, осветительных приборов на этажах, почтовых ящиков, радиаторов, стен и плинтусов. В генеральную уборку входит мытье лифтов, входных групп и лестничных маршей.
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