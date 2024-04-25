В Верхней Пышме УК «Сити-Центр» провела масштабную сезонную уборку подъездов

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Управляющая компания «Сити-Сервис» рассматривает возможность создания мобильного ...25.04.2024 УК «Сити-Сервис» проведет 27 апреля в Верхней Пышме генеральный субботник
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. 27 апреля 2024 года управляющая компания «Сити-Сервис» проведет в Верхней Пышме общий ...21.02.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл в Верхней Пышме трамвайное депо
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 февраля принял участие в церемонии ...20.03.2020 УК «Академический» в Екатеринбурге приступила к дополнительной обработке жилфонда обеззараживающими средствами
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2020. Управляющие компании Екатеринбурга приступили к дополнительной обработке жилфонда ...10.07.2014 В Верхней Пышме избрали нового сити-менеджера
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2014. Депутаты городской думы Верхней Пышмы на внеочередном заседании выбрали нового ...