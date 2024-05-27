В Первоуральске при поддержке ПНТЗ открылась фотовыставка о проблемах бездомных животных «Кот пришел на завод»

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) совместно с Первоуральским городским обществом защиты животных открыл фотовыставку под открытым небом «Кот пришел на завод».



Жители и гости Первоуральска смогут увидеть на городских щитах в прогулочной зоне на набережной Нижне-Шайтанского пруда 16 снимков, призванных привлечь внимание к проблеме бездомных животных, сообщает пресс-служба ПНТЗ.



Фотосъемка с животными проходила на территории предприятия, при этом организаторы обеспечили строгое соблюдение всех мер промышленной безопасности. На снимках животные запечатлены в цехах, в частности на фоне готовой продукции, а в подписях к ним рассказывается об особенностях труб, выпускаемых на предприятии, многообразии сортамента, об аспектах производственной безопасности и экологической составляющей работы завода.



«Фотопроект «Кот пришел на завод» приурочен к 90-летию ПНТЗ. На протяжении всех этих десятилетий корпоративная социальная ответственность является фундаментальной основой деятельности предприятия. В юбилейный год мы решили неординарным способом привлечь внимание населения к проблеме бездомных животных благодаря визуальному контрасту современного металлургического производства и питомцев, которые в обычных условиях не могут попасть на завод. Надеемся, что этот проект поможет подопечным приюта найти хозяев», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.



На торжественном открытии фотопроекта горожане смогли выбрать себе домашнего питомца из числа подопечных приюта, в том числе героев снимков выставки. Всего в ходе мероприятия удалось найти хозяев для четырех животных. На открытии выставки также проводился благотворительный сбор средств — посетители передали 26 кг корма и денежные средства для Первоуральского городского общества защиты животных.



Напомним, что ПНТЗ поддерживает благотворительные акции в помощь приюту для животных уже шесть лет. Увидеть работы фотопроекта «Кот пришел на завод» можно до конца июля, а выбрать питомца из приюта — в любое время.