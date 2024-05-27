В РФ оборот банковского финансирования в микробизнесе в 2023 году составил менее 10%

В РФ в отдельных сегментах проникновение банковского финансирования остается небольшим. Так, если в среднем бизнесе около 35% компаний имеют хотя бы один действующих кредит, то в микробизнесе — менее 10%. Об этом говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и аналитической компании Frank RG.



Однако, как отмечают его авторы, именно на микрокомпании в 2023 году пришлось более 90% МСБ в РФ.



Наибольшее количество микрокомпаний сконцентрировано в торговле, где за последние четыре года проникновение кредитования выросло с 5% до 9%. При этом просрочка в этом сегменте превысила 10%.



В строительстве — второй сфере по количеству микрокомпаний — также увеличивается доля предприятий с действующим кредитом, но самый высокий уровень кредитования сохраняется в сельском хозяйстве и гостинично-ресторанном бизнесе.



Так, в сфере АПК работает почти 43 тыс. микрокомпаний, более 12% из них имеют кредит. При этом риск просрочки для этой сферы составляет допустимые 6,5%, просрочка в гостинично-ресторанной сфере на конец 2023 года составила 13%.



Относительно высоким уровнем закредитованности в сочетании с низким уровнем риска просрочки характеризуются микрокомпании из сферы здравоохранения.



В 2023 году проникновение кредитования в этой сфере держалось в диапазоне 10-11%, а во время пандемии доходило до 17%, при этом риск просрочки был стабильно низким (3,8%) на конец прошлого года.



Эксперты отмечают, что банки заинтересованы в кредитовании микробизнеса, но в сегменте сохраняется слишком много сдерживающих факторов для работы с ним.



«Своим исследованием мы хотим показать, что рынок неоднородный и подходить с одной меркой ко всем компаниям неверно», — комментируют статистику авторы исследования.



Напомним, что к микробизнесу относятся компании с годовым оборотом до 120 млн руб. и численностью сотрудников до 15 человек.