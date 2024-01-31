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В Екатеринбурге прошел II Межрегиональный интернет-форум «Садоводы online»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Екатеринбурге 23 мая прошел II Межрегиональный интернет-форум «Садоводы online». Его участники смогли обменяться опытом в решении назревших отраслевых проблем и лучшими практиками садоводческого движения, написал в своем официальном Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Он также сообщил, что в уральской столице действует 662 СНТ, и важным шагом в улучшении обустройства садоводческих товариществ стало включение их в программу социальной догазификации по инициативе президента России.

«Мы ежегодно предоставляем финансовую помощь садоводческим товариществам. Общий объем субсидий с 2013 года составил порядка 115 млн руб. Деньги идут на самое необходимое — усиление противопожарной безопасности, ремонт дорог и сетей освещения», — написал А. Орлов.
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