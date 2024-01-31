В Екатеринбурге прошел II Межрегиональный интернет-форум «Садоводы online»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...22.12.2023 В 2023 году садоводческие товарищества Екатеринбурга получили 12 млн рублей субсидий на развитие инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. В 2023 году власти Екатеринбурга выделили из бюджета садоводческим некоммерческим ...11.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу новых сетей уличного освещения в отдаленных районах города
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новых сетей уличного ...28.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал вовремя закончить ремонт дорог в городе
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал о ходе дорожных ...16.02.2009 Из бюджета Екатеринбурга на благоустройство садовых товариществ в 2009 году планируется выделить 30 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2009. Более 30 миллионов рублей из городского бюджета Екатеринбурга будет потрачено на ...