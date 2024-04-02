«Атомстройкомплекс» начал возводить фасады в новой школе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В здании школы на улице Советской в Екатеринбурге, где завершаются строительные работы, ...20.02.2024 Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Строители приступили к монтажу кровли спортзала с пролетом в 24 м новой школы в ...15.01.2024 «Атомстройкомплекс» начал передачу нового здания школы № 41 экспериментальной управляющей компании
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» начала процедуру передачи нового здания школы ...20.10.2023 Власти Екатеринбурга проинспектировали работу специалистов «Атомстройкомплекса» на строительстве школы в Пионерском поселке
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Власти Екатеринбурга проинспектировали ход работ по строительству школы на 1,5 тыс. ...06.07.2023 «Атомстройкомплекс» сохранит 8-метровую ель на территории будущей школы на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» при подготовке строительной площадки будущей школы в ...