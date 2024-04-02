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«Атомстройкомплекс» начал возводить фасады в новой школе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Специалисты строительного холдинга «Атомстройкомплекс» монтируют фасад строящейся в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга школы на 1,5 тыс. мест. К сентябрю 2024 года здание приобретет свой окончательный внешний вид, сообщает пресс-служба холдинга.

Для оценки темпов хода строительства объект посетили председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий и заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко.

«Атомстройкомплекс» начал возводить фасады в новой школе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

«На объекте завершено фасадное остекление и монтаж витражных конструкций, подключение к системе водоснабжения. Сейчас строители приступили к благоустройству территории и оформлению входной группы со стороны улицы Советской. Параллельно ведутся работы на уличном стадионе, где расположены 3 открытых корта для волейбола, футбола и баскетбола», — отчитался руководитель строительства Александр Прокопович.

Проверяющие оценили ход строительства уличного стадиона, где расположены три открытых корта для волейбола, футбола и баскетбола, а также посетили шоурум площадью почти 300 кв. м., где представлена отделка и мебель для всех типов помещений проекта.

«Атомстройкомплекс» начал возводить фасады в новой школе в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга

«Строительство СОШ на Советской ведется с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), который позволяет сократить период реализации от этапа проектирования до ввода объекта и ускорить появление новых инфраструктурных объектов. Для компании «Атомстройкомплекс» это уже второй опыт сотрудничества такого формата с Министерством образования», — отметила А. Гурарий.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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