В Челябинске антимонопольная служба оштрафовала местный автоломбард за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 22.05.2024. В Челябинске антимонопольная служба оштрафовала ООО «ЧелАвтоЛомбард» за нарушение рекламного законодательства. Заявление о возможном нарушении поступило в ведомство от Уральского ГУ Центрального Банка РФ, сообщает пресс-служба южноуральского филиала УФАС России.



Ведомство установило, что ООО «ЧелАвтоЛомбард», предлагающее в своей рекламе кредитный заем под залог транспортного средства, не имело статуса кредитной или некредитной финансовой организации и потому не могло предоставлять потребительские займы.



Так, признав сообщение рекламы дезинформирующим, ведомство, согласно части 14 статьи № 28 закона о рекламе банковских, страховых и иных услуг, наложило на организацию штраф в размере 50 тыс. руб.