В Челябинске антимонопольная служба оштрафовала местный автоломбард за нарушение закона о рекламе

УрБК, Челябинск, 25.10.2023. Челябинское УФАС России возбудило дело по факту размещения наружной рекламе финансовых ...20.07.2022 Челябинское УФАС оштрафовало «Банк Русский Стандарт» на 100 тыс. рублей за нарушение Закона о рекламе
УрБК, Челябинск, 20.07.2022. Челябинское УФАС России в очередной раз оштрафовало АО «Банк Русский Стандарт» за ...12.01.2018 Банк Уралсиб оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Свердловское УФАС России назначило ПАО «Банк Уралсиб» штраф в размере 100 тыс. руб. за ...16.10.2012 ФАС России оштрафовала ОАО «Россельхозбанк» на 110 тысяч рублей за нарушение закона «О рекламе»
УрБК, Москва, 16.10.2012. ФАС России привлекла ОАО «Россельхозбанк» к административной ответственности, назначив штраф ...14.05.2012 ООО «Орион» оштрафовано за незаконное размещение рекламы пива Kozel в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2012. Свердловское УФАС России привлекло ООО «Орион» к административной ответственности. ...