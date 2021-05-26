Свердловский облсуд взыскал с «Аэрофлота» 119 тыс. рублей в пользу пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Свердловский областной суд взыскал с магазина «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в Алапаевске ...05.02.2021 Суд в Екатеринбурге взыскал в пользу зрителей с компании «Аквамарин-Арт» часть денег за билеты на концерт Scorpions
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с организатора концерта группы Scorpions — ...13.11.2018 «Аэрофлот» выплатит екатеринбуржцам более 100 тыс. рублей за неразбериху с рейсами
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» ...03.04.2018 Свердловский облсуд взыскал с компании «Строительная механизация» 495 тыс. рублей долга по зарплате
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Свердловский областной суд взыскал с ООО «Строительная механизация» задолженность по ...16.02.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с турагентства более 150 тыс. рублей за недействительные авиабилеты
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2018. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга взыскал с турагентства ООО «Индивидуальный ...