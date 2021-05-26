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Свердловский облсуд взыскал с «Аэрофлота» 119 тыс. рублей в пользу пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Свердловский областной суд взыскал с ПАО «Аэрофлот» в пользу двух истцов по 59 тыс. 473 руб. убытков. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Екатерина и Александр купили на сайте «Аэрофлота» билеты по маршруту Екатеринбург — Москва — Пхукет — Москва — Екатеринбург на общую сумму 49 тыс. 254 руб. Авиаперевозчик выслал им электронный чек и маршрутные квитанции, а затем аннулировал билеты, сославшись на технический сбой на сайте.

Пассажиры обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании с ответчика убытков в виде разницы между стоимостью перелета на момент предъявления иска (168 тыс. 470 руб.) и суммой, фактически им выплаченной (49 тыс. 524 руб.). То есть в итоге — 118 тыс. 946 руб. (по 59 тыс. 473 руб. на каждого).

Суд истцам отказал, однако вышестоящая инстанция приняла сторону клиентов. «Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, установил, что размещенное на сайте ПАО «Аэрофлот» предложение о продаже авиабилетов содержало все условия договора, в том числе и цену, следовательно, являлось публичной офертой. Соответственно, перевозчик был не вправе изменять уже объявленную цену перелета для тех, кто выразил намерение заключить договор», — резюмировали в пресс-службе.
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