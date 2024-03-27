Средняя зарплата производственного персонала ЕВРАЗа с 1 апреля выросла на 13,6%

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В Новокузнецке прошел первый корпоративный чемпионат по наставничеству среди ...14.03.2024 ЕВРАЗ КГОК за год потратил более 10 млн рублей на охрану труда и промышленную безопасность
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В 2023 году руководство ЕВРАЗ КГОК направило более 10 млн руб. на реализацию ...05.03.2024 На Урале и в Сибири объявлены победительницы конкурса «Краса ЕВРАЗа — 2024»
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. На Урале и в Сибири объявлены победительницы конкурса «Краса ЕВРАЗа — 2024», об этом ...06.02.2024 ЕВРАЗ вложил 36 млн рублей в программы повышения квалификации с помощью технологий виртуальной реальности
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. На предприятиях ЕВРАЗа сотрудники повышают квалификацию с помощью VR-тренажеров и ...19.01.2024 Около 100 молодых сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа получили корпоративные награды и благодарности
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Холдинг ЕВРАЗ провел молодежный бал, на котором около ста молодых сотрудников получили ...