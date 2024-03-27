УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:37

Средняя зарплата производственного персонала ЕВРАЗа с 1 апреля выросла на 13,6%

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. С 1 апреля 2024 года холдинг ЕВРАЗ провел вторую в этом году индексацию зарплат. Средняя заработная плата рабочих, производственных руководителей и специалистов металлургических комбинатов выросла на 13,6%, административно-управленческого персонала — на 9,9%. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Средняя зарплата производственного персонала ЕВРАЗа с 1 апреля выросла на 13,6%
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Первую индексацию компания провела в январе 2024 года. Всего с начала года размер средних зарплат персонала вырос на 22,3% по отношению к прошлогоднему уровню. Повышение зарплат было произведено в рамках перехода на усовершенствованную систему оплаты труда, доработанную в диалоге с профсоюзными организациями.

«Новая система позволяет лучше учитывать сложность и значимость выполняемых работ, а также профессиональный уровень сотрудников и гибко реагировать на вызовы рынка труда, обеспечивая конкурентоспособный доход работникам ЕВРАЗа», — отметили в пресс-службе компании.

Кроме этого, в новой программе ДМС от предприятия расширен перечень востребованных лечебных учреждений, доступных по страховке, а сумма страхового покрытия составляет около 150 тыс. руб. в год на каждого работника. Также ЕВРАЗ компенсирует сотрудникам 50% выплат по ипотечным кредитам. Молодым специалистам и работникам, переехавшим из других регионов, а также вахтовикам предусмотрена компенсация аренды жилья.

«Мы совершенствуем систему оплаты труда, делая ее более справедливой и конкурентоспособной. Мы продолжаем развивать наши социальные программы, создаем для людей комфортные условия, при которых каждый может качественно выполнять свою работу. Инвестиции в благополучие своих сотрудников помогают компании соответствовать новым вызовам на рынке труда, решать серьезные задачи, которые стоят перед бизнесом», — сказала вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.03.2024 Лучшие наставники предприятий ЕВРАЗа встретились на корпоративном чемпионате в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. В Новокузнецке прошел первый корпоративный чемпионат по наставничеству среди ...

14.03.2024 ЕВРАЗ КГОК за год потратил более 10 млн рублей на охрану труда и промышленную безопасность

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В 2023 году руководство ЕВРАЗ КГОК направило более 10 млн руб. на реализацию ...

05.03.2024 На Урале и в Сибири объявлены победительницы конкурса «Краса ЕВРАЗа — 2024»

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. На Урале и в Сибири объявлены победительницы конкурса «Краса ЕВРАЗа — 2024», об этом ...

06.02.2024 ЕВРАЗ вложил 36 млн рублей в программы повышения квалификации с помощью технологий виртуальной реальности

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. На предприятиях ЕВРАЗа сотрудники повышают квалификацию с помощью VR-тренажеров и ...

19.01.2024 Около 100 молодых сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа получили корпоративные награды и благодарности

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Холдинг ЕВРАЗ провел молодежный бал, на котором около ста молодых сотрудников получили ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей23.04.2024Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте27.04.2024Наращивание кооперации
Архив новостей
Май 2024 (397)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18