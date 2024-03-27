Средняя зарплата производственного персонала ЕВРАЗа с 1 апреля выросла на 13,6%

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. С 1 апреля 2024 года холдинг ЕВРАЗ провел вторую в этом году индексацию зарплат. Средняя заработная плата рабочих, производственных руководителей и специалистов металлургических комбинатов выросла на 13,6%, административно-управленческого персонала — на 9,9%. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Первую индексацию компания провела в январе 2024 года. Всего с начала года размер средних зарплат персонала вырос на 22,3% по отношению к прошлогоднему уровню. Повышение зарплат было произведено в рамках перехода на усовершенствованную систему оплаты труда, доработанную в диалоге с профсоюзными организациями.«Новая система позволяет лучше учитывать сложность и значимость выполняемых работ, а также профессиональный уровень сотрудников и гибко реагировать на вызовы рынка труда, обеспечивая конкурентоспособный доход работникам ЕВРАЗа», — отметили в пресс-службе компании.Кроме этого, в новой программе ДМС от предприятия расширен перечень востребованных лечебных учреждений, доступных по страховке, а сумма страхового покрытия составляет около 150 тыс. руб. в год на каждого работника. Также ЕВРАЗ компенсирует сотрудникам 50% выплат по ипотечным кредитам. Молодым специалистам и работникам, переехавшим из других регионов, а также вахтовикам предусмотрена компенсация аренды жилья.«Мы совершенствуем систему оплаты труда, делая ее более справедливой и конкурентоспособной. Мы продолжаем развивать наши социальные программы, создаем для людей комфортные условия, при которых каждый может качественно выполнять свою работу. Инвестиции в благополучие своих сотрудников помогают компании соответствовать новым вызовам на рынке труда, решать серьезные задачи, которые стоят перед бизнесом», — сказала вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.