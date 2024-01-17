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Вчера, 17:40

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 654 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,46%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,19.
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