Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,46%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 654 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,46%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,19.