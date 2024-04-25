В Верхней Пышме закончился отопительный сезон

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. По состоянию на 20 мая в Верхней Пышме отопительный сезон полностью завершен. Отопление во всех домах отключено в соответствии с постановлением администрации города. Об этом рассказал УрБК генеральный директор управляющей компании (УК) «Сити-Сервис» Дмитрий Скрипник.



По словам Д. Скрипника, прошедший отопительный сезон нельзя назвать чрезмерно сложным. Из произошедших аварийных ситуаций эксперт отметил только отключение отопления, затронувшее около 30% жилого фонда города, которое случилось из-за аварии на Успенском проспекте. Однако оперативная и качественная работа коммунальных служб позволила минимизировать последствия аварии.



«На сегодняшний день отопление отключено во всех домах, началась подготовка к отопительному сезону 2024-2025 годов. У нас составлены графики по опрессовке и по промывке систем водоснабжения многоквартирных домов. Работы идут в соответствии с установленными графиками», — отметил Д. Скрипник.



Однако, по его словам, в период переключения с зимнего на летний режим ресурсоснабжающие организации поставляют горячую воду нестабильно и ненадлежащего качества. УК выстроила претензионную работу в этом направлении, к примеру, подала иски, обязывающие ресурсоснабжающие организации поставлять теплоносители на нужды ГВС в требуемом объеме и надлежащего качества. «Надеемся на скорое решение данного вопроса», — добавил Д. Скрипник.



В 2024 году УК разработала план мероприятий по стабилизации горячего водоснабжения у конечных потребителей путем организации циркуляционных перемычек (это делается, чтобы вода поступала в дома не по тупиковой схеме, а циркулировала, что позволит улучшить качество предоставления услуги ГВС собственникам).



Также в этом году компанией запланированы работы по реконструкции систем водоснабжения многоквартирных домов по адресам Успенский проспект 48,48/1, 50, 50А и Машиностроителей 4/1, 4/2. В них будут установлены коллективные приборы учета тепловой энергии в соответствии с федеральным законом № 261. За зиму специалистами УК «Сити-Сервис» были проведены проектные работы, сейчас в домах проводятся собрания собственников, которые должны утвердить проект. Установка приборов учета позволит повысить энергоэффективность домов и снизить для жителей размер платы за тепловую энергию.