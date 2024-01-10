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Почти 2 тыс. выпускников из Академического района Екатеринбурга отметили последний звонок

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Выпускники 9 и 11 классов из Академического района Екатеринбурга отметили последний звонок, сообщает центр информационной политики АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Почти 2 тыс. выпускников из Академического района Екатеринбурга отметили последний звонок
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

В восьми школах района закончили обучение 1 тыс. 390 выпускников девятых классов и 566 выпускников 11-х классов. Представители застройщика подарили выпускникам книгу академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном».

«Эта книга является напутствием Вам в сложные жизненные моменты, в которые прежде всего нужно уметь любить, быть человеком, бороться и отстаивать свои убеждения. Думаю, что жизненные принципы, изложенные в этой книге, помогут Вам в дальнейшем развиваться, получить профессию на благо процветания нашей страны», — заявил заместитель генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» Алексей Бирюлин.

Отметим, что в 2024 году в Академическом районе откроется новая школа № 133 в квартале «Спутник-1». В новом здании будут учиться 1 тыс. 200 детей. Для начальной, средней и старшей школы предусмотрены разные помещения. Школа на улице Академика Ландау станет девятой в районе и шестой на территории основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое».

«Все школы встраиваются в образовательную вертикаль наукограда — у каждой есть своя специализация и шефы в лице уральских вузов и институтов УрО РАН. Это надежная база для того, чтобы получить качественное образование, определиться с будущей профессией, поступить в престижный вуз», — говорится в сообщении.
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