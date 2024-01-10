Почти 2 тыс. выпускников из Академического района Екатеринбурга отметили последний звонок

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...13.12.2023 Ледовый городок в пятом квартале Академического района Екатеринбурга откроется в конце декабря
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В пятом квартале Академического района Екатеринбурга специалисты готовятся к началу ...15.06.2023 Ведущий девелопер Академического района к юбилею города построит помещение для филиала Екатеринбургской детской школы искусств № 6
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...22.05.2023 В школах Академического района Екатеринбурга прошел «Последний звонок»
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Екатеринбурге прошел «Последний звонок» в школах Академического района. В частности, ...07.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...