Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом ...13.06.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в мае ускорилась до 2,73%
Инфляция на Среднем Урале в мае составила 2,73% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в апреле — 2,28%). Об ...15.05.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 2,28%
Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в марте — 3,51%). ...15.05.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 2,28%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 2,28% по сравнению с аналогичным месяцем ...13.04.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в марте замедлилась до 3,51%
Инфляция на Среднем Урале в марте составила 3,51% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в феврале — ...