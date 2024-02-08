Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-марте увеличился на 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2023 ...17.01.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-ноябре увеличился на 21,2%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-ноябре 2023 ...04.12.2023 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-октябре увеличился на 23%
Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-октябре 2023 года составил 77,2 млрд руб. Об ...15.05.2023 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-марте вырос на 36%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-марте 2023 ...11.01.2022 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 18%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-ноябре 2021 ...