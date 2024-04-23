Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 тыс. руб., а средние зарплатные ...

Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 ...

Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года

Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...