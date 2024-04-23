Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 ...26.08.2021 Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...04.07.2018 В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей
В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. руб. в месяц, подсчитали ...04.07.2018 В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 ...