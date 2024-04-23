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Вчера, 17:55

Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года

Медианная предлагаемая зарплата у курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. Об этом УрБК рассказали в рекрутинговом сервисе HeadHunter.

«Предлагаемые зарплаты курьеров имеют устойчивую тенденцию к росту на протяжении последних нескольких лет. В 2023 зарплаты курьеров достигли максимума за последние 6 лет — специалистам готовы были предлагать до 96 тыс. 800 руб. В 2024 году, за первые 4 года, медианная предлагаемая зарплата у курьеров составила 109 тыс. 200 руб., но к концу года она может скорректироваться», — отмечают аналитики HeadHunter.

При этом необходимо учитывать, что зарплаты в вакансиях работодатели часто указывают, имея в виду максимальную загрузку курьера.
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