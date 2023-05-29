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Комиссия Госсовета РФ предложила ввести автоматические штрафы за мелкие правонарушения

УрБК, Москва, 15.05.2024. За неправильный переход проезжей части, курение, распитие алкоголя в неположенном месте и аналогичные административные правонарушения могут ввести автоматические штрафы так же, как за нарушения ПДД. Такое предложение выдвинула комиссия Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», пишут «Известия».

Комиссия рекомендовала Минцифры проработать возможность «установления личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы (ЕБС)». Фиксировать правонарушения предполагается с помощью видеокамер с искусственным интеллектом.

Источник «Известий» в одной из госструктур отметил, что современные технологии позволят выписывать гражданам штрафы в полуавтоматическом режиме — так же, как это делается сейчас в отношении нарушающих ПДД водителей.

«Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое», — рассказал эксперт изданию.

В пресс-службе Минцифры отметили, что «ЕБС не связана с городскими системами видеонаблюдения и по закону о биометрии № 572 не может использоваться в оперативно-розыскной деятельности».
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