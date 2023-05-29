Комиссия Госсовета РФ предложила ввести автоматические штрафы за мелкие правонарушения

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области могут ввести штрафы за выброс и хранение мусора и спиленных ...16.12.2022 Работодателям запретили переписывать штрафы за нарушения ПДД на своих водителей
УрБК, Москва, 16.12.2022. Компании, у которых сотрудники имеют доступ к служебным автомобилям, не могут переписывать на ...24.07.2019 В Росприроднадзоре предложили повысить штрафы за экологические нарушения
УрБК, Москва, 24.07.2019. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» предложила значительно ...22.03.2019 Штрафы за езду в состоянии опьянения не повлияют на цену ОСАГО
УрБК, Москва, 22.03.2019. Минфин исключил из законопроекта штрафы за вождение в нетрезвом виде как фактор, влияющий на ...12.02.2015 Общественники предложили вооружить дружинников газовыми баллончиками
Глава комитета по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков предложил выдать народным дружинникам газовые ...